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Газета.RuГазета.Ru
22-летний велогонщик умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Матч ТВ
  • Телеканал 360°0:34
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В Москве скончался российский велогонщик Павел Свешников. 22-летнему спортсмену стало плохо во время Гран-при по велотреку, врачи не смогли его спасти. В прошлом году Свешников уже испытывал проблемы со здоровьем на соревнованиях.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает 4 сентября Федерация велосипедного спорта России, по предварительной информации, во время групповой гонки на велодроме в Крылатском спортсмен потерял сознание и упал.
Фонтанка.Ру вчера в 13:52
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Губерниев отреагировал на смерть велогонщика Свешникова: «Когда закончится этот бардак?»

Sport24.ru 04:27 
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«Когда закончится этот бардак?» Губерниев — о смерти 22-летнего велогонщика в Москве

Спорт-Экспресс 04:57
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ФВСР до сих пор не знает точную причину смерти Свешникова

Sportbox.RU 04:29
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