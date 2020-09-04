22-летний велогонщик умер после потери сознания на Гран-при Москвы

В Москве скончался российский велогонщик Павел Свешников. 22-летнему спортсмену стало плохо во время Гран-при по велотреку, врачи не смогли его спасти. В прошлом году Свешников уже испытывал проблемы со здоровьем на соревнованиях.