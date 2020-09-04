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Газета.RuГазета.Ru
22-летний велогонщик умер после потери сознания на Гран-при Москвы
КП - Санкт-Петербург
  • Телеканал 360°0:34
  • Пятый канал0:27
  • КП - Санкт-Петербург0:32
В Москве скончался российский велогонщик Павел Свешников. 22-летнему спортсмену стало плохо во время Гран-при по велотреку, врачи не смогли его спасти. В прошлом году Свешников уже испытывал проблемы со здоровьем на соревнованиях.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает 4 сентября Федерация велосипедного спорта России, по предварительной информации, во время групповой гонки на велодроме в Крылатском спортсмен потерял сознание и упал.
Фонтанка.Ру 13:52
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Главный тренер сборной России о смерти Свешникова: «Не было ни столкновения, ни контакта. Он отстал и потерял сознание»

Sports.ru 16:16
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Манаков: скончавшийся на треке Свешников уже падал в обморок на гонке

РИА Новости 16:17
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На Гран-при Москвы велогонщик потерял сознание

Sport.ru 13:30
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