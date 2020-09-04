22-летний велогонщик умер после потери сознания на Гран-при Москвы
В Москве скончался российский велогонщик Павел Свешников. 22-летнему спортсмену стало плохо во время Гран-при по велотреку, врачи не смогли его спасти. В прошлом году Свешников уже испытывал проблемы со здоровьем на соревнованиях.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает 4 сентября Федерация велосипедного спорта России, по предварительной информации, во время групповой гонки на велодроме в Крылатском спортсмен потерял сознание и упал.