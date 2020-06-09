Теперь мы хотим сказать всем медработникам спасибо! Врачи, медсестры, работники скорой помощи — настоящие герои, которые спасли множество жизней, рискуя своей. Все клубы с удовольствием присоединятся к акции и посвятят 23-й тур медицинским работникам.

Нева Спорт

07:42