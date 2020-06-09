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23-й тур РПЛ будет посвящен врачам
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23-й тур чемпионата премьер-лиги станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Такое совместное решение приняли сегодня РФС и РПЛ.В источнике
Сергей Прядкин
Теперь мы хотим сказать всем медработникам спасибо! Врачи, медсестры, работники скорой помощи — настоящие герои, которые спасли множество жизней, рискуя своей. Все клубы с удовольствием присоединятся к акции и посвятят 23-й тур медицинским работникам.Нева Спорт07:42
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Первый тур РПЛ после возобновления сезона будет посвящён врачам

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23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам

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