23-й тур РПЛ будет посвящен врачам
23-й тур чемпионата премьер-лиги станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Такое совместное решение приняли сегодня РФС и РПЛ.В источнике Теперь мы хотим сказать всем медработникам спасибо! Врачи, медсестры, работники скорой помощи — настоящие герои, которые спасли множество жизней, рискуя своей. Все клубы с удовольствием присоединятся к акции и посвятят 23-й тур медицинским работникам.Нева Спорт07:42