23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам

23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам и медицинским работникам. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. "Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд", - цитирует Дюкова пресс-служба РФС.