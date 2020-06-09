23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам
23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам и медицинским работникам. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. "Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд", - цитирует Дюкова пресс-служба РФС.В источнике Возобновление РПЛ стало сигналом о том, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтеров.Тульская служба новостей09:11