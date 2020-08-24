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25 августа тульский «Арсенал» сыграет против «Химок»
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25 августа в Туле на Центральном стадионе состоится матч «Арсенал» - «Химки». Эта игра ознаменует 5-й тур чемпионата России по футболу.В источнике
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Мостовой и Баринов не верят в ЦСКА, но ждут победной серии от «Спартака»

Спорт-Экспресс 17:00
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Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Химками»

Тульские новости 15:30
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25 августа тульский «Арсенал» сыграет против «Химок»

Центр 71 10:16
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