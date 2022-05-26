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28 мая «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов в Париже

«Ливерпуль» и мадридский «Реал» встретятся 28 мая в финале Лиги чемпионов.
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Игра пройдёт в Сен-Дени (Франция) на стадионе «Стад де Франс», начало намечено на 22:00 мск.
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Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.
РИА Новости
Команда под руководством Юргена Клоппа уже выиграла в нынешнем сезоне Кубок Англии и Кубок Английской лиги и имеет возможность оформить «золотой хет-трик».
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«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов
Betassist21:27
«Ливерпуль» — «Реал»: букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов
Чемпионат18:06
Где смотреть Ливерпуль – Реал Мадрид финал ЛЧ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 28 мая
Sports.ruвчера в 10:15
Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид 28.05.2022
Legalbetвчера в 14:10
Прямая видеотрансляция финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» начнется в 22.00 28 мая
Спорт-Экспрессвчера в 12:55
Ливерпуль - Реал Мадрид прогноз на ЛЧ 28 мая 2022
СтавкиПрогнозы.ру26 мая в 16:58
Финал Лиги Чемпионов УЕФА 2021/2022 Ливерпуль – Реал Мадрид: когда и где пройдет
Metaratings26 мая в 11:00
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