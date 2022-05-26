Спорт-Экспресс28 мая «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов в Париже«Ливерпуль» и мадридский «Реал» встретятся 28 мая в финале Лиги чемпионов.BetassistИгра пройдёт в Сен-Дени (Франция) на стадионе «Стад де Франс», начало намечено на 22:00 мск.BetassistСтартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.РИА НовостиКоманда под руководством Юргена Клоппа уже выиграла в нынешнем сезоне Кубок Англии и Кубок Английской лиги и имеет возможность оформить «золотой хет-трик».MetaratingsЧитать далееСвернутьМосковский Комсомолец КрасноярскOnliner.byLiveSport.ruСиб.фмRT-спортSports.kzODDS.ruСпорт-ЭкспрессTV MagMetaratingsКурьер. Среда. БердскSport24.ruБеларусь СегодняOverbettingBookmaker-ratings.ruBetassistPROСПОРТ КазахстанVerybet.ruПятый каналСоветский спортКомсомольская Правда - СпортSoccer.ruVesti.kzSports.tjКоммерсантъFootballHDPrognozistРадио Комсомольская правдаPrSportМедиаПотокПодробнее о событии«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионовBetassist21:27«Ливерпуль» — «Реал»: букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионовЧемпионат18:06Где смотреть Ливерпуль – Реал Мадрид финал ЛЧ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 28 маяSports.ruвчера в 10:15Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид 28.05.2022Legalbetвчера в 14:10Прямая видеотрансляция финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» начнется в 22.00 28 маяСпорт-Экспрессвчера в 12:55Ливерпуль - Реал Мадрид прогноз на ЛЧ 28 мая 2022СтавкиПрогнозы.ру26 мая в 16:58Финал Лиги Чемпионов УЕФА 2021/2022 Ливерпуль – Реал Мадрид: когда и где пройдетMetaratings26 мая в 11:00Показать ещёОценить17