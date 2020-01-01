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30 апреля ФНЛ обсудит возможность возобновления сезона
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что 30 апреля лига рассмотрит возможность возобновления сезона.В источнике
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ФНЛ в конце апреля рассмотрит вариант с возобновлением сезона

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Через 2 недели в ФНЛ рассмотрят возобновление сезона

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30 апреля ФНЛ обсудит возможность возобновления сезона

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