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30 апреля ФНЛ обсудит возможность возобновления сезона
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • РИАЦ
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что 30 апреля лига рассмотрит возможность возобновления сезона.В источнике
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Футбол

Республика Татарстан 08:33
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Sport24.ru 06:37 
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Президент ФНЛ рассказал о возможных сроках возобновления сезона

Soccernews.ru 04:30
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