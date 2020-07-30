30 июля Кокорин может подписать контракт со «Спартаком» на три года
В четверг, 30 июля Александр Кокорин поставит свою подпись под договором с московским «Спартаком». Соглашение форварда сборной России может быть рассчитано на три года с правом пролонгации ещё на один год, сообщает корреспондент Sports24.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.
Спорт-Экспресс вчера в 13:30