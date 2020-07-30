30 июля Кокорин может подписать контракт со «Спартаком» на три года

В четверг, 30 июля Александр Кокорин поставит свою подпись под договором с московским «Спартаком». Соглашение форварда сборной России может быть рассчитано на три года с правом пролонгации ещё на один год, сообщает корреспондент Sports24.