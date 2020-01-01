33-летний Глушаков может перейти в «Локомотив»
Руководство "Локомотива" заинтересовано в приглашении бывшего капитана команды Дениса Глушакова. 33-летний полузащитник Денис Глушаков продолжает подыскивать себе новый клуб. Сегодня стало известно, что опытный футболист отверг предложение футбольного клуба "Химки".В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, экс-полузащитник «Ахмата» и экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, чей контракт с грозненцами закончился месяц назад, может стать игроком «Локомотива». При этом, согласно сообщениям двух независимых источников, прямого контакта между игроком и клубом не было.