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33-летний Глушаков может перейти в «Локомотив»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • LiveResult.Ru
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
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Руководство "Локомотива" заинтересовано в приглашении бывшего капитана команды Дениса Глушакова. 33-летний полузащитник Денис Глушаков продолжает подыскивать себе новый клуб. Сегодня стало известно, что опытный футболист отверг предложение футбольного клуба "Химки".В источнике
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С чего всё начиналось
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Глушаков может продолжить карьеру в «Локомотиве»

По информации Metaratings.ru, экс-полузащитник «Ахмата» и экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, чей контракт с грозненцами закончился месяц назад, может стать игроком «Локомотива». При этом, согласно сообщениям двух независимых источников, прямого контакта между игроком и клубом не было.
Metaratings вчера в 17:06
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Глушаков может вернуться в «Локомотив»

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