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33-летний Глушаков может перейти в «Локомотив»
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Напомним, Глушаков в 2005 году перешёл в «Локомотив» из «Ники» и выступал за команду до 2013 года, сыграв в 142 матчах и забив 20 голов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Глушаков может продолжить карьеру в «Локомотиве»

По информации Metaratings.ru, экс-полузащитник «Ахмата» и экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, чей контракт с грозненцами закончился месяц назад, может стать игроком «Локомотива». При этом, согласно сообщениям двух независимых источников, прямого контакта между игроком и клубом не было.
Metaratings вчера в 17:06
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Soccer.ru вчера в 18:33
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«Локомотив» может подписать Глушакова

Евро-футбол.ру вчера в 17:37
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