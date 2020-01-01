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36-летний Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс»
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Карлос Тевес продолжит выступать за «Бока Хуниорс». Аргентинский клуб объявил о продлении контракта с форвардом.В источнике
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Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс»

Soccer.ru 02:12
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36-летний Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс»

Матч ТВ вчера в 21:10
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36-летний Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс»

Sportbox.RU вчера в 21:10
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