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39-летний Рыжиков подписал контракт с «Тамбовом»
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Вратарь Сергей Рыжиков стал игроком «Тамбова». Об этом сообщил его агент Алексей Сафонов.В источнике
Подробнее о событии
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Рыжиков переходит в «Тамбов»

Sports.ru вчера в 18:05
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Сергей Рыжиков продолжит карьеру в «Тамбове»

РИА Новости вчера в 13:03
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Рыжиков стал игроком «Тамбова»

Спорт-Экспресс вчера в 12:43
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