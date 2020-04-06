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40-летний Рыжиков: хотел бы поиграть в Европе. Даже не в элитной лиге
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Sportbox.RU
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков признался, что хотел бы попробовать свои силы вне российского чемпионата.В источнике
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«Крылья Советов» не предложат вратарю Рыжикову новый контракт — агент

ИА Красная Весна 03:16 
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39-летний Рыжиков заявил о желании поиграть в Европе

Нева Спорт вчера в 15:22 
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Агент Рыжикова: Не будем бегать за «Крыльями Советов» и просить, чтобы нас оставили. У Сергея есть варианты продолжения карьеры

Спорт день за днем вчера в 15:12
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