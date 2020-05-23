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3 июня возобновится чемпионат Португалии
Спорт-Экспресс
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Официальный сайт профессиональной португальской лиги сообщает, что 3 июня пройдут первые матчи 25-го тура национального чемпионата Португалии.В источнике
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Чемпионат Португалии по футболу официально возобновится 3 июня

ТАСС Спорт 00:54
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Стала известна дата возобновления чемпионата Португалии по футболу

РИА Новости 00:10
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В Португалии объявили о возобновлении футбольного сезона в июне

ProstoProSport вчера в 23:33 
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