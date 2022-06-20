Soccer.ru44 команды следили за израильским талантом на матче чемпионата Европы U19Глох — 18-летний креативный атакующий полузащитник, который уже выступал за сборную Израиля до 21 года и играет за «Маккаби Тель-Авив».Soccer.ruОн забил 3 гола в 10 играх в своем дебютном сезоне в качестве профессионала.Soccer.ruВ матче против сборной Сербии Глох забил гол, а его команда сыграла вничью 2:2. «Эспаньол» уже встречался с семьей Глоха и «Маккаби», он имеет определенное преимущество в борьбе за игрока, но сделка далека от завершения.Soccer.ruЧитать далееСвернутьОценить