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Легендарный турецкий тренер заразился коронавирусом
Евро-футбол.ру
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Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим сообщил, что он заразился коронавирусом.В источнике
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66-летний наставник «Галатасарая» подхватил коронавирус

ProstoProSport вчера в 16:44 
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Легендарный турецкий тренер заразился коронавирусом

Soccernews.ru вчера в 16:15
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У Фатиха Терима диагностировали коронавирус

Евро-футбол.ру вчера в 15:56
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