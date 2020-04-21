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7 клубов Серии А выступают против возобновления сезона
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7 клубов Серии А выступают против возобновления сезона на фоне пандемии коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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Совет серии А единогласно подтвердил намерение доиграть сезон

РИА Новости 17:57
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Совет Серии А намерен завершить сезон-2019/20, 7 клубов выступили против

Sportbox.RU 16:27
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Совет Серии А намерен завершить сезон-2019/20, 7 клубов выступили против

Матч ТВ 16:27
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