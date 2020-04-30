НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
МонаВистаМонаВиста
8 июня может возобновиться сезон в АПЛ
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • LiveSport.ru
  • Soccernews.ru
  • ГЛАС.RU
В Великобритании решается вопрос о возобновлении Английской премьер-лиги (АПЛ) 6 июня.В источнике
Подробнее о событии
alt

Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ

Soccernews.ru 09:29
alt

АПЛ может возобновиться в начале июня

LiveSport.ru 08:49
alt

Названа возможная дата возобновления сезона в АПЛ

ProstoProSport 08:44 
реклама
Главное
Новости