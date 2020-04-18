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97 лет назад был основан ФК «Динамо»
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Ровно 97 лет назад 18 апреля 1923 года был основан ФК «Динамо».В источнике
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