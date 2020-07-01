АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место

АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу АЕКа, который возглавляет экс-тренер «Спартака», итальянец Массимо Каррера.