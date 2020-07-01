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АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место
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АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу АЕКа, который возглавляет экс-тренер «Спартака», итальянец Массимо Каррера.В источнике
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АЕК Карреры обыграл ПАОК и поднялся на 2-е место

Футбол России 16:32
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АЕК Карреры обыграл ПАОК и вышел на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Греции

Чемпионат 16:22
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АЕК Карреры обыграл ПАОК и вышел на 2-е место в чемпионате Греции

Sports.ru 16:22
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