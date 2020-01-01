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АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции
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АЕК под руководством Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции.В источнике
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АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции. Беспроигрышная серия – 17 матчей

Sports.ru вчера в 15:39
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«Олимпиакос» и АЕК сыграют в финале Кубка Греции

Sportbox.RU вчера в 16:31
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АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции благодаря дублю экс-игрока «Рубина»

Чемпионат вчера в 15:15
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