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АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»
Soccernews.ru
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АЕК с 52 очками расположился на третьем месте. В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.В источнике
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Подробнее о событии
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АЕК Карреры не проигрывает 14 матчей подряд

Sports.ru вчера в 16:59
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АЕК Карреры благодаря голу Ливайи продлил беспроигрышную серию до 14 матчей

Чемпионат вчера в 16:44
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АЕК Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом» благодаря голу экс-форварда «Рубина»

Sport24.ru вчера в 16:38 
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