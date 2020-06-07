НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПАОК на своем поле уступил «Олимпиакосу»Двумя матчами возобновился чемпионат Греции по футболу«АЕК» – «Панатинаикос»: дерби Афин«Готов вернуться на поле». Каррера опубликовал фото с тренировки АЕКаГлавноеВагнер Лав сказал, когда будет известно, где он продолжит карьеруО завершении карьеры снова объявил Макгрегор«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матчеБуре назвал логичным назначение Брагина наставником сборной РоссииАмериканский боец UFC Стерлинг бросил вызов Петру ЯнуСоветский спортАЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»Soccernews.ru3Soccernews.ruSportbox.RUСпорт-ЭкспрессАЕК с 52 очками расположился на третьем месте. В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.В источнике Комментировать1Подробнее о событии АЕК Карреры не проигрывает 14 матчей подрядSports.ru вчера в 16:59АЕК Карреры благодаря голу Ливайи продлил беспроигрышную серию до 14 матчейЧемпионат вчера в 16:44АЕК Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом» благодаря голу экс-форварда «Рубина»Sport24.ru вчера в 16:38 рекламаЕщё по темеПАОК на своем поле уступил «Олимпиакосу»Двумя матчами возобновился чемпионат Греции по футболу«АЕК» – «Панатинаикос»: дерби Афин«Готов вернуться на поле». Каррера опубликовал фото с тренировки АЕКаГлавноеВагнер Лав сказал, когда будет известно, где он продолжит карьеруО завершении карьеры снова объявил Макгрегор«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матчеБуре назвал логичным назначение Брагина наставником сборной РоссииАмериканский боец UFC Стерлинг бросил вызов Петру ЯнуНовости