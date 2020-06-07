НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПАОК на своем поле уступил «Олимпиакосу»Двумя матчами возобновился чемпионат Греции по футболу«Готов вернуться на поле». Каррера опубликовал фото с тренировки АЕКа«АЕК» – «Панатинаикос»: дерби АфинГлавноеНобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»Менеджер Хабиба отреагировал на третье завершение карьеры МакгрегораТеннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людейКлубы наметили товарищеские матчи. В РПЛ разрешения пока не давали«Краснодар» поспорит с «Ливерпулем» за 17-летнего бразильцаСоветский спортАЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»Soccernews.ru4Soccernews.ruLiveResult.RuSportbox.RUСпорт-ЭкспрессАЕК с 52 очками расположился на третьем месте. В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.В источнике Комментировать1Подробнее о событии АЕК Карреры не проигрывает 14 матчей подрядSports.ru вчера в 16:59АЕК Карреры благодаря голу Ливайи продлил беспроигрышную серию до 14 матчейЧемпионат вчера в 16:44АЕК Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом» благодаря голу экс-форварда «Рубина»Sport24.ru вчера в 16:38 рекламаЕщё по темеПАОК на своем поле уступил «Олимпиакосу»Двумя матчами возобновился чемпионат Греции по футболу«Готов вернуться на поле». Каррера опубликовал фото с тренировки АЕКа«АЕК» – «Панатинаикос»: дерби АфинГлавноеНобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»Менеджер Хабиба отреагировал на третье завершение карьеры МакгрегораТеннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людейКлубы наметили товарищеские матчи. В РПЛ разрешения пока не давали«Краснодар» поспорит с «Ливерпулем» за 17-летнего бразильцаНовости