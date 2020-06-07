АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»

АЕК с 52 очками расположился на третьем месте. В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.