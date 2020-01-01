НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Реал» одержал верх над «Мальоркой» в матче Примеры«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ«Аталанта» с минимальным счетом переиграла «Лацио»Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКАSoccernews.ruАЕК Карреры вышел в финал Кубка ГрецииSportbox.RU8Sportbox.RUMetaratingsГазета.RuСпорт-ЭкспрессМатч ТВГол.руSports.ruSoccernews.ruАЕК под руководством Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции.В источнике КомментироватьПодробнее о событии АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции. Беспроигрышная серия – 17 матчейSports.ru 15:39«Олимпиакос» и АЕК сыграют в финале Кубка ГрецииSportbox.RU 16:31АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции благодаря дублю экс-игрока «Рубина»Чемпионат 15:15рекламаГлавное«Реал» одержал верх над «Мальоркой» в матче Примеры«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ«Аталанта» с минимальным счетом переиграла «Лацио»Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКАНовости