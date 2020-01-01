НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Урал» стал четвертым полуфиналистом Кубка РоссииМохамед Салах: «Пришло время „Ливерпуля“, чтобы выиграть чемпионат»«Реал» обыграл «Мальорку» и вернул себе лидерство в ПримереХиллиард продолжит выступать за ЦСКААкинфеев останется в ЦСКА, несмотря на информацию о завершении карьерыSoccernews.ruАЕК Карреры вышел в финал Кубка ГрецииSportbox.RU8Sportbox.RUMetaratingsГазета.RuСпорт-ЭкспрессМатч ТВГол.руSports.ruSoccernews.ruАЕК под руководством Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции.В источнике КомментироватьПодробнее о событии АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции. Беспроигрышная серия – 17 матчейSports.ru вчера в 15:39«Олимпиакос» и АЕК сыграют в финале Кубка ГрецииSportbox.RU вчера в 16:31АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции благодаря дублю экс-игрока «Рубина»Чемпионат вчера в 15:15рекламаГлавное«Урал» стал четвертым полуфиналистом Кубка РоссииМохамед Салах: «Пришло время „Ливерпуля“, чтобы выиграть чемпионат»«Реал» обыграл «Мальорку» и вернул себе лидерство в ПримереХиллиард продолжит выступать за ЦСКААкинфеев останется в ЦСКА, несмотря на информацию о завершении карьерыНовости