Ходжсону могут запретить посещать матчи из-за коронавируса

Запрет в АПЛ может затронуть 72-летнего наставник «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона. Ранее в чемпионате Англии запретили традиционные рукопожатия перед началом матча.