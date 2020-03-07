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Ходжсону могут запретить посещать матчи из-за коронавируса
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Запрет в АПЛ может затронуть 72-летнего наставник «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона. Ранее в чемпионате Англии запретили традиционные рукопожатия перед началом матча.В источнике
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АПЛ может запретить пожилым людям посещать матчи лиги из-за коронавируса

Советский спорт 04:56 
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АПЛ из-за коронавируса может запретить посещать матчи пожилым людям, в том числе тренеру «Кристал Пэлас»

Metaratings 04:22
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АПЛ из-за коронавируса может запретить посещать матчи пожилым людям, в том числе тренеру «Кристал Пэлас»

Sport24.ru 04:01 
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