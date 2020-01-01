НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
АПЛ не придется возвращать деньги Sky Sports в случае отмены сезона
RT на русском
  • RT на русском
  • Sports.ru
Телесеть Sky Sports не будет требовать от Английской премьер-лиги вернуть заплаченные авансом за телеправа средства.В источнике
Подробнее о событии
alt

СМИ: АПЛ не придётся возвращать £371 млн Sky Sports в случае отмены сезона

RT на русском 08:59
alt

АПЛ не придется возвращать деньги Sky Sports в случае отмены сезона

ProstoProSport 02:53 
alt

Sky Sports не будет требовать от Английской премьер-лиги возврата средств

ТАСС Спорт 02:38
реклама
Главное
Новости