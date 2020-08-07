НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
АПЛ объявила номинантов на приз лучшему футболисту сезона
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • FootballHD
  • Bookmaker-ratings.ru
Английская премьер-лига на своем сайте объявила список номинантов на приз лучшему футболисту сезона-2019/20.В источнике
Подробнее о событии
alt

Три футболиста «Ливерпуля» претендуют на звание лучшего игрока минувшего сезона

Футбол России 07:51
alt

Клопп и Лэмпард претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ, Пеп – нет

Sports.ru 08:27
alt

Объявлены номинанты на приз лучшего игрока сезона в Англии. Трое – игроки «Ливерпуля»

BetOn 06:39
реклама
Главное
Новости