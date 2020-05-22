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Газета.RuГазета.Ru
АПЛ одобрила покупку «Ньюкасла» саудовскими инвесторами
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Английская премьер-лига (АПЛ) одобрила покупку "Ньюкасла" саудовскими инвесторами, сообщает Mirror. Сумма сделки составила £300 млн.В источнике
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СМИ: АПЛ одобрила покупку «Ньюкасла» саудовскими ивесторами

Газета.Ru 03:54
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АПЛ одобрила покупку «Ньюкасла» наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом

ODDS.ru вчера в 03:32
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АПЛ одобряет сделку между «Ньюкаслом» и инвесторами из Саудовской Аравии

ГЛАС.RU вчера в 03:16
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