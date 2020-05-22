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АПЛ одобрила сделку о приобретении «Ньюкасла» саудовскими инвесторами
ГЛАС.RU
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Английская Премьер-лига одобрила продажу «Ньюкасла» инвесторам из Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов, сообщает Mirror.В источнике
Подробнее о событии
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АПЛ одобрила покупку «Ньюкасла» наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом

ODDS.ru 03:32
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АПЛ одобряет сделку между «Ньюкаслом» и инвесторами из Саудовской Аравии

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АПЛ одобрила покупку «Ньюкасла» саудовскими инвесторами

Газета.Ru 03:05
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