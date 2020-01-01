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АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи на YouTube
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • ua.Tribuna.com
  • РБК
  • Metaratings
  • TheUK.one
  • Арменпресс
Английская премьер-лига (АПЛ) планирует бесплатно транслировать некоторые матчи на YouTube после возобновления чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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АПЛ будет бесплатно транслировать матчи на YouTube

Sport.ru вчера в 16:30
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Некоторые матчи английской Премьер-лиги могут бесплатно показать в YouTube

Чемпионат вчера в 15:20
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СМИ узнали о планах АПЛ показывать матчи бесплатно в YouTube

РБК вчера в 14:50
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