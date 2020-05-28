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АПЛ подтвердила возобновление чемпионата с 17 июня
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  • РЕН ТВ1:02
17 июня состоятся перенесенные матчи АПЛ. «Астон Вилла» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» — с «Арсеналом». Следующий тур состоится уже 19 июня.В источнике
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Рекордный «Морис Ришар Трофи» Овечкина, даты продолжения АПЛ и Серии А и другие новости дня

Sportbox.RU 02:00
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Рекордный «Морис Ришар Трофи» Овечкина, даты продолжения АПЛ и Серии А и другие новости дня

Матч ТВ 02:00
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АПЛ вернется 17 июня. Как это будет

Спорт-Экспресс вчера в 16:55
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