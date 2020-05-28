АПЛ подтвердила возобновление чемпионата с 17 июня

17 июня состоятся перенесенные матчи АПЛ. «Астон Вилла» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» — с «Арсеналом». Следующий тур состоится уже 19 июня.