АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
Ещё одна европейская футбольная топ-лига ушла на вынужденный перерыв из-за эпидемии коронавируса. Руководство АПЛ объявило о приостановке турнира как минимум до 4 апреля. Через три недели Премьер-лига снова проведет совещание, на котором решится дальнейшая судьба проведения чемпионата.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает официальный сайт Английской премьер-лиги (АПЛ), это касается не только высшего дивизиона, но и Чемпионшипа, а также Первой и Второй лиг Англии.