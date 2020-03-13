АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса

Ещё одна европейская футбольная топ-лига ушла на вынужденный перерыв из-за эпидемии коронавируса. Руководство АПЛ объявило о приостановке турнира как минимум до 4 апреля. Через три недели Премьер-лига снова проведет совещание, на котором решится дальнейшая судьба проведения чемпионата.