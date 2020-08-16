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АПЛ признала де Брюйне лучшим игроком по итогам прошлого сезона
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Новый чемпионат Англии стартует 12 сентября. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ в прошлом сезоне.В источнике
Подробнее о событии
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Де Брюйне признан лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге

РИА Новости 05:30
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АПЛ признала Де Брейне лучшим игроком минувшего сезона

Metaratings 05:27
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АПЛ признала де Брюйне лучшим игроком по итогам прошлого сезона

Советский спорт 05:26
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