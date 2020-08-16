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Де Брёйне признан лучшим футболистом сезона в АПЛ

Бельгийский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком в сезоне-2019/20 Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.