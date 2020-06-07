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АПЛ провела 1 195 тестов на коронавирус. Инфицированных не выявлено
Football-fun.ru
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Суммарно за шесть этапов сдано 6 274 теста, выявлено 13 инфицированных. Сезон АПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновляется 17 июня 2020 года.В источнике
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Очередная волна тестов на коронавирус в АПЛ не выявила новых заражённых

Чемпионат 17:02
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В АПЛ сообщили об отсутствии новых случаев коронавируса по итогам шестого этапа тестирования

Sportbox.RU 16:53
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Шестая волна тестирования не выявила новых случаев коронавируса в АПЛ

Советский спорт 16:33
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