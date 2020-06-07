АПЛ провела 1 195 тестов на коронавирус. Инфицированных не выявлено

Суммарно за шесть этапов сдано 6 274 теста, выявлено 13 инфицированных. Сезон АПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновляется 17 июня 2020 года.