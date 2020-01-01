НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКлубам АПЛ разрешили проводить товарищеские матчи«Челси» предлагает разрешить проводить девять замен в матчах АПЛОт вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛЭкс-глава АПЛ считает возобновление чемпионата преждевременнымГлавное«Челси» является фаворитом в борьбе за ВернераЛегенда «Барселоны» может получить должность в «Локомотиве»Валерий Брагин возглавит сборную России по хоккеюНХЛ рассказала о новом формате плей-офф Кубка Стэнли«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»Футбол на КуличкахВ АПЛ разрешили использовать пять заменSportbox.RU12Sportbox.RUFootballHDГЛАС.RUРоссийская газетаPROСПОРТ КазахстанФутбол РоссииLiveSport.ruSports.ruSoccer.ruMetaratingsSoccernews.ruСпорт день за днемВ английской премьер-лиге разрешили использовать пять замен, сообщает пресс-служба турнира.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Триста спартанцев. Какой вернётся английская премьер-лига?Sportbox.RU 12:51Количество замен в матчах АПЛ увеличено до пяти, количество запасных — до девятиЧемпионат 09:21В английской премьер-лиге разрешили использовать пять заменСпорт-Экспресс 09:04рекламаЕщё по темеКлубам АПЛ разрешили проводить товарищеские матчи«Челси» предлагает разрешить проводить девять замен в матчах АПЛОт вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛЭкс-глава АПЛ считает возобновление чемпионата преждевременнымГлавное«Челси» является фаворитом в борьбе за ВернераЛегенда «Барселоны» может получить должность в «Локомотиве»Валерий Брагин возглавит сборную России по хоккеюНХЛ рассказала о новом формате плей-офф Кубка Стэнли«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»Новости