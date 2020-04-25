НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеПидручный: Россия начинает пожинать плоды своей наглости даже в спортеВладелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат РоссииЧемпионат Нидерландов досрочно завершён без определения чемпионаОтец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован в больницуАкинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг ЕвропыSport24.ruВ Англии планируют доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионахTheUK.one14TheUK.oneiReactorФутбол РоссииSputnik АрменияГазета.RuRT на русскомEvo-rus.comBookmaker-ratings.ruИА Красная ВеснаРБКВести.RuSoccer.ruЕвро-футбол.руПрофильПремьер-Лига планирует возобновить сезон и провести оставшиеся матчи только на «одобренных» стадионах, куда не будут допущены зрители.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Чемпионат Англии могут доиграть на ограниченном количестве стадионовСоветский спорт 05:30В АПЛ планируют доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионахЧемпионат 05:07АПЛ может быть доиграна на нескольких стадионах без зрителейФутбол России 04:18рекламаГлавноеПидручный: Россия начинает пожинать плоды своей наглости даже в спортеВладелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат РоссииЧемпионат Нидерландов досрочно завершён без определения чемпионаОтец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован в больницуАкинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг ЕвропыНовости