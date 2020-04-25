НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
В Англии планируют доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионах
TheUK.one
  • TheUK.one
  • iReactor
  • Футбол России
  • Sputnik Армения
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Evo-rus.com
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ИА Красная Весна
  • РБК
  • Вести.Ru
  • Soccer.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Профиль
Премьер-Лига планирует возобновить сезон и провести оставшиеся матчи только на «одобренных» стадионах, куда не будут допущены зрители.В источнике
Подробнее о событии
alt

Чемпионат Англии могут доиграть на ограниченном количестве стадионов

Советский спорт 05:30
alt

В АПЛ планируют доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионах

Чемпионат 05:07
alt

АПЛ может быть доиграна на нескольких стадионах без зрителей

Футбол России 04:18
реклама
Главное
Новости