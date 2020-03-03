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АПЛ выразила готовность провести матчи без зрителей из-за коронавируса
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Футбольные власти в Англии готовы проводить матчи без зрителей, если правительство пойдет на данный запрет из-за распространения коронавируса, сообщает Times.В источнике
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АПЛ выразила готовность провести матчи без зрителей из-за коронавируса

РИА Новости 04:20
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СМИ: Клубы АПЛ готовы играть без зрителей из-за коронавируса

RT на русском 03:05
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Английские клубы готовы играть без зрителей из-за коронавируса

Матч ТВ 03:02
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