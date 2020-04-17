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AS: «Севилья» поборется с «Атлетико» и «Наполи» за Азмуна
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В Севилье считают, что иранец сможет усилить атакующую линию. На него также претендуют «Атлетико» и «Наполи». 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.В источнике
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