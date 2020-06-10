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AS: финал Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 23 августа
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Финал Лиги чемпионов планируется провести 23 августа, сообщает AS со ссылкой на собственные источники. По данным испанской газеты, финальный мини-турнир примет Лиссабон.В источнике
Подробнее о событии
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Оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов могут пройти в начале августа

Спорт-Экспресс 06:32
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AS: Клубы доиграют Лигу чемпионов с 8 по 23 августа

Матч ТВ 06:27
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СМИ: финал Лиги чемпионов планируют провести 23 августа в Лиссабоне

Sport24.ru 06:22 
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