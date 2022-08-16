ЧемпионатAS: у Роналду осталось лишь два варианта продолжения карьеры — «Боруссия» Д и «Спортинг»У 37-летнего португальского звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду почти не осталось вариантов для ухода из клуба.ЧемпионатПо данным AS, форвард может перейти в "Спортинг" из Лиссабона или дортмундскую "Боруссию".РЕН ТВДортмундцы подписали 34-летнего Антони Модеста, но очевидно, что Роналду сможет дать «шмелям» больше эффективности.Sport24.ruВ прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Португалии, с тех пор и не утихали разговоры о возвращении Криштиану.ЧемпионатЧитать далееСвернутьSports.ruКомсомольская Правда - СпортMetaratingsLiveResult.RuЕвро-футбол.руГазета.RuРИА НовостиSport24.ruРЕН ТВИноПроСпортРГ-СпортПлеймейкерМатч ТВBetassistSports.tjЧемпионатBetOnБомбардир.руПодробнее о событииТрансфер Криштиану Роналду возможен лишь в дортмундскую «Боруссию» или «Спортинг»Betassist01:57Роналду может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии» или «Спортинге»РИА Новости01:51Криштиану Роналду может перейти только в «Спортинг» или «Боруссию» Д.Футбол на Куличках01:10Роналду может уйти в «Спортинг» или «Боруссию» из ДортмундаРЕН ТВ00:53AS: у Роналду осталось только 2 варианта продолжения карьерыSport24.ru23:23У Роналду есть всего два варианта продолжения карьерыЕвро-футбол.ру23:51AS: у Роналду осталось лишь два варианта продолжения карьеры — «Боруссия» Д и «Спортинг»Чемпионат19:33Показать ещёОценить12