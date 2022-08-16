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AS: у Роналду осталось лишь два варианта продолжения карьеры — «Боруссия» Д и «Спортинг»

У 37-летнего португальского звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду почти не осталось вариантов для ухода из клуба.
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По данным AS, форвард может перейти в "Спортинг" из Лиссабона или дортмундскую "Боруссию".
РЕН ТВ
Дортмундцы подписали 34-летнего Антони Модеста, но очевидно, что Роналду сможет дать «шмелям» больше эффективности.
Sport24.ru
В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Португалии, с тех пор и не утихали разговоры о возвращении Криштиану.
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Трансфер Криштиану Роналду возможен лишь в дортмундскую «Боруссию» или «Спортинг»
Betassist01:57
Роналду может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии» или «Спортинге»
РИА Новости01:51
Криштиану Роналду может перейти только в «Спортинг» или «Боруссию» Д.
Футбол на Куличках01:10
Роналду может уйти в «Спортинг» или «Боруссию» из Дортмунда
РЕН ТВ00:53
AS: у Роналду осталось только 2 варианта продолжения карьеры
Sport24.ru23:23
У Роналду есть всего два варианта продолжения карьеры
Евро-футбол.ру23:51
AS: у Роналду осталось лишь два варианта продолжения карьеры — «Боруссия» Д и «Спортинг»
Чемпионат19:33

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