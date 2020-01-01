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Аарон Рэмзи: «Хочу помочь „Юве“ выиграть Лигу чемпионов»
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи рассказал, почему выбрал именно туринский клуб.В источнике
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Ремзи: «Постараюсь помочь „Ювентусу“ выиграть Лигу чемпионов»

Евро-футбол.ру 08:50
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Рэмзи: я хочу помочь «Ювентусу» победить в Лиге чемпионов

Футбол России 08:41
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Аарон Рэмзи: «Хочу помочь „Юве“ выиграть Лигу чемпионов»

Sports.ru 07:12
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