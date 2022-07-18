MetaratingsАбильдгор может покинуть «Рубин» и перейти в клуб из топ-5 европейских чемпионатовРяд европейских клубов заинтересованы в подписании полузащитника «Рубина» Оливера Абильдгора.MetaratingsПо сведениям источника, на 26-летнего датчанина претендуют «Ноттингем Форест», «Вердер» и «Сампдория».Спорт-ЭкспрессОтмечается, игрок может воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с «Рубином».ЧемпионатВ минувшем сезоне Абильдгор провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьMetaratingsBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руПодробнее о событииПолузащитник «Рубина» Абильдгор может продолжить карьеру в ЕвропеBookmaker-ratings.ru00:35Абильдгор может покинуть «Рубин» и перейти в клуб из топ-5 европейских чемпионатовMetaratings00:15Игроком «Рубина» заинтересовались клубы АПЛ, Бундеслиги и Серии АSport.ru00:03Легионер «Рубина» находится в сфере интересов клубов АПЛ, Серии А и БундеслигиЕвро-футбол.ру23:23Полузащитник «Рубина» попал в сферу интересов клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии AЧемпионат21:47На полузащитника «Рубина» Абильдгора претендуют клубы АПЛ, Бундеслиги и Серии АSport24.ru20:36«Ноттингем Форест», «Вердер» и «Сампдория» интересуются АбильдгоромСпорт-Экспресс19:18Показать ещёОценить1