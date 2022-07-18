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Абильдгор может покинуть «Рубин» и перейти в клуб из топ-5 европейских чемпионатов

Ряд европейских клубов заинтересованы в подписании полузащитника «Рубина» Оливера Абильдгора.
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По сведениям источника, на 26-летнего датчанина претендуют «Ноттингем Форест», «Вердер» и «Сампдория».
Спорт-Экспресс
Отмечается, игрок может воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с «Рубином».
Чемпионат
В минувшем сезоне Абильдгор провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи.
Спорт-Экспресс
Metaratings
Bookmaker-ratings.ru
Евро-футбол.ру

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