Sport24.ruАбрахам обновил рекорд Серии А среди английских футболистов, продержавшийся 60 летНападающий «Ромы» Тэмми Абрахам по итогам заключительного, 38-го тура Серии А сезона-2021/22 установил новый рекорд лиги.Sport24.ru«Рома» встречалась с «Торино» и уверенно победила — 3:0. Абрахам оформил дубль, доведя общее количество голов в чемпионате Италии до 17.Sport24.ruПрежнее достижение, установленное игроком «Интера» Джерри Хитченсом в сезоне-1961/62 (16 голов за один чемпионат), продержалось 60 лет.Sport24.ru25 мая «Рома» сыграет в финале Лиги конференций против нидерландского «Фейеноорда».Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьSport24.ruЕвро-футбол.руSportbox.RUПодробнее о событииАбрахам обновил рекорд в Серии А, который продержался 60 летSportbox.RU19:32Абрахам обновил рекорд Серии А среди английских футболистов, продержавшийся 60 летSport24.ru18:48Абрахам: «Влюбился в „Рому“ с первого дня»Евро-футбол.ру17:40Показать все источникиОценить