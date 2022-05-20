Новости
Будьте в Плюсе
Sport24.ru
Sport24.ru

Абрахам обновил рекорд Серии А среди английских футболистов, продержавшийся 60 лет

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам по итогам заключительного, 38-го тура Серии А сезона-2021/22 установил новый рекорд лиги.
Sport24.ru
«Рома» встречалась с «Торино» и уверенно победила — 3:0. Абрахам оформил дубль, доведя общее количество голов в чемпионате Италии до 17.
Sport24.ru
Прежнее достижение, установленное игроком «Интера» Джерри Хитченсом в сезоне-1961/62 (16 голов за один чемпионат), продержалось 60 лет.
Sport24.ru
25 мая «Рома» сыграет в финале Лиги конференций против нидерландского «Фейеноорда».
Евро-футбол.ру
Sport24.ru
Евро-футбол.ру
Sportbox.RU

Подробнее о событии

Абрахам обновил рекорд в Серии А, который продержался 60 лет
Sportbox.RU19:32
Абрахам обновил рекорд Серии А среди английских футболистов, продержавшийся 60 лет
Sport24.ru18:48
Абрахам: «Влюбился в „Рому“ с первого дня»
Евро-футбол.ру17:40
Показать все источники

Новости