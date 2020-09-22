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Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов
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Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов.В источнике
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Подробнее о событии
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Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов

Газета.Ru вчера в 22:30
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Скандал с Абрамовичем: в Англии его обвинили в покупке прав на игроков соперников «Челси» через подставные компании

Sport24.ru вчера в 17:40 
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BBC: Абрамовича заподозрили в покупке прав на футболистов

Аргументы и Факты вчера в 16:16
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