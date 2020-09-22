НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ«Спартак» рассматривает защитника «Наполи» на случай неудачи с Орье«Динамо» победило «Ахмат» в чемпионате России по футболу в Москве«Краснодар» проведет первый матч против ПАОКа в Лиге чемпионовЗарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит € 9 млн в годГазета.RuАбрамович подозревается в махинациях с правами на футболистовСпорт БИЗНЕС Online20Спорт БИЗНЕС OnlineSports.ruГазета.RuРидусSoccernews.ruURA.RuSport24.ruBookmaker-ratings.ruРусская ПланетаМатч ТВFootballHDАргументы и ФактыФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессОбщественная служба новостейЕвро-футбол.руPravda.RuРБК спортODDS.ruСпорт день за днемВладелец лондонского "Челси" Роман Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов.В источнике Комментировать6Подробнее о событии Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистовГазета.Ru вчера в 22:30Скандал с Абрамовичем: в Англии его обвинили в покупке прав на игроков соперников «Челси» через подставные компанииSport24.ru вчера в 17:40 Абрамовича подозревают в незаконном приобретении прав на футболистовФутбол России вчера в 15:00рекламаГлавноеКучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ«Спартак» рассматривает защитника «Наполи» на случай неудачи с Орье«Динамо» победило «Ахмат» в чемпионате России по футболу в Москве«Краснодар» проведет первый матч против ПАОКа в Лиге чемпионовЗарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит € 9 млн в годНовости