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Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов
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Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов.В источнике
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Подробнее о событии
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Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов

Газета.Ru вчера в 22:30
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Скандал с Абрамовичем: в Англии его обвинили в покупке прав на игроков соперников «Челси» через подставные компании

Sport24.ru вчера в 17:40 
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Абрамовича подозревают в незаконном приобретении прав на футболистов

Футбол России вчера в 15:00
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