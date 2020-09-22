Абрамович тайно покупал игроков, не принадлежащих «Челси»

Согласно документам FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США), российский бизнесмен посредством офшорной компании Leiston Holdings приобретал права на футболистов, которые выступали за другие клубы.